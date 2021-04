PARIMAD TOIDUAINED | Loe, millega Eesti toit üllatas: maiustamine polegi varem nii tervislik olnud! 

Näiteks tõi ta parima piimatoote tiitli pälvinud Farmi maasika-vanilje petimaiuse. „Farmi on otsustanud peti meie toidulauale tagasi tuua, tehes seda uues kuues petimaiusena. Tegu on Eesti esimese petil baseeruva väherasvase ja suvise hapendatud piimadessertiga, mille kõrged punktid on igati välja teenitud,“ kinnitas Potisepp.

Farmi maasika-vanilje petimaius

Parima Valmistoote tiitli võitis Gustav Cafe Joel Ostrat Mango Lassi. „Tegu on imemaitsva tootega, mis sobib ühtviisi hästi nii hommikusöögiks, desserdiks kui vahepalaks. Tippkokk Joel Ostrati käe all valminud retsept on juba saanud klientide suureks lemmikuks, kuna valmistoode toob restorani maitseelamused igaühele koju kätte,“ sõnas Potisepp.

Gustav Cafe Joel Ostrat Mango Lassi

Parima Pagaritoote tiitli võitnud Eesti Pagari Kodukandi koorikleiva kohta ütles Potisepp, et tegu on kvaliteetse täisteraleivaga, mis on valmistatud ilma lisatud suhkruta. „Tootja on tarbijate suurele nõudlusele vastu tulnud ning loonud retsepti, kus on suhkru asemel kasutatud sigurijuurekiudu. Siguris leiduvad ained võimaldavad anda magusat maitset, kuid on madala kalorsusega ning kõrge kiudainesisaldusega. Lisaks uudsele ja tervislikule koostisele on toode ka väga maitsev, “ ütles ta.