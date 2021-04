Sealiha retseptid VANAEMADE RETSEPTIRAAMATUST | Seapraad marinaadis ehk hapuliha Tiina Lebane , täna 08:00 Jaga: M

Seapraad marinaadis ehk hapuliha Foto: Jaan Heinmaa

“Hapu” on moes, sest kõigil on kombeks süüa hapusaia või -leiba. Aga tegelikult on “hapu” ajalooga nähtus, sest kes siis vanasti pärmiga leiba või saia tegi – ikka juuretisega ehk siis hapusaia ja -leiba. Minu vanaemal oli kombeks teha ka hapuliha: keetis suure lihatüki koos porgandi, sibula ja vähese äädikaga pehmeks ning valmistas samast puljongist želatiiniga marinaadi peale. Kõrvale ikka kartul, hapukurk ja külm hapukoorekaste. Täiuslik!