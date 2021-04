Taimetoidu retseptid LOHUTUSTOIT | Kodused seesaminuudlid nagu päris Tiina Lebane , täna 06:54 Jaga: M

Ilmselgelt on siin kõige tähtsam kaste, mis on korraga nii soolane, magus, hapukas kui ka vürtsine. Kui vähegi võimalik, tasub kasutada just värskeid nuudleid ja pähklitest sobivad eriti hästi meega röstitud maapähklid. Tuleb välja, et reisipiirangute ajal saab end üsna lihtsalt koduköögis lohutada!