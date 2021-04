VÕIMAS MUNAGALERII! Loe kevadpüha paganlikust ajaloost ja vaata, kuidas meie inimesed mune kirjavad 

Muna on ülestõusmispühade võrdkujuks sellepärast, et see on eelkõige uue elu sümbol On teada, et juba antiikajal värvisid egiptlased ja pärslased kanamune, mida kinkisid oma sõpradele. See tava on seotud tõsiasjaga, et pärslased uskusid, nagu oleks Maa kunagi saanud alguse munast ja et see evib imejõudu. Samuti oli muna viljakuse ja elu sümbol. Mune värviti ja kingiti tavaliselt uue aasta saabumise puhul, mis tollal sündis kevadel.