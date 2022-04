VIDEO | PASHA KUTSUB! Vaata, kui lihtne on teha kevadpühade lauale traditsiooniline hõrgutis 

Lihavõtted on ka aeg, mil kaloreid ei loeta. Traditsiooniliselt on enne seda olnud 40 päeva suurt paastu, mil loobuti kõigest heast: piimast, võist, munadest ja loomulikult ka lihast. Pasha aga pakatab neist esimesest kolmest. Siin kaloreid ei loeta, jumal tänatud!

Pasha on lihavõtteroana levinud eeskätt Ida- ja Kesk-Euroopas, eeskätt õigeusklikes maades, ent ka meie kandis on see roog ajast aega menukas olnud. Ta on populaarne just seal, kus au sees karjakasvatus, kus osati teha head kohupiima ning seda väärindada.