VÄGEV JUURIKAS | Mustjuur on kaloritest lahja delikatess, mis pakatab rauast ja kaltsiumist 

Mustjuur on põneva välimusega kodumaine juurikas, kuid ilmselt ei oska paljud esimese hooga sellega midagi peale hakata. Tegelikult on see tõeline and, mida võiks nimetada lausa delikatessiks. Kalorite poolest on see lahja, kuid rauda ja kaltsiumi leidub temas küllaga!