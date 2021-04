HEAD HAPUSAIAPÄEVA! Põhjalik juhis, kuidas isetehtud juuretisega saia küpsetada 

Haputainasai on tõeliselt auväärse ajalooga söögipoolis, mille valmistamise kohta on andmeid juba tuhandete aastate tagant. Pole ka imeks panna, sest põhimõtteliselt on selleks vaja vaid vett, jahu ja aega. Aega kulub palju! Et haputainasaia täiesti algusest peale teha, on esmalt vaja juuretist, mille abil tainas kerkib ja mis lõpuks sellele iseloomulikult hapuka maitse annab.