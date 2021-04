EVELIN ILVES | See meil napilt esinev mineraal aitab võidelda depressiooni, kilpnäärmetõvede ja Alzheimeriga 

Mõnes mõttes on see tihti tõesti nii. Et haigekassa kulul sind uurima hakataks, peavad vaevused tõsised olema. Niisama tellimusuuringute tegemine ühise rahakoti arvelt pole lihtsalt eetiline. Kui aga uuringud midagi tõsist ei näita, siis ravima ei hakata. See enamasti ei loe, kui inimese enesetunne jätkuvalt halb on.

Vahel saadab perearst hädalise mõne eriarsti juurde täiendavale konsultatsioonile, aga ega neilgi palju enamat pakkuda pole. Kui ikka halvast enesetundest selgelt sedastatavat haigust pole saanud, laiutavad meedikud käsi, sest nende tööriistakastis on reaalsed ravimid, millel kindlad näidustused. See on suur hall ala meditsiinis, kui inimese tuju ning töövõimel langeb, siit ja sealt valutab, pidev väsimus kummitab ning uni üha enam häirub, aga midagi tõsist ei leita. Elukvaliteet, mis meile nii oluline, on nende sümptomitega väga palju langenud ja nii patsient kui tohter saavad ju aru, et normaalne see olek pole, aga diagnoosi panna siiski ka ei saa.