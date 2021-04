Apelsini-šokolaaditäidisega martsipanikook  

Selles õige magusas koogis on tunda tumedat šokolaadi, martsipani ja apelsinimarmelaadi. Kihiline kook on küpsetatud kihte järk-järgult vormi lisades. Oluline on, et iga kiht oleks korralikult läbi küpsenud, enne kui järgmine peale valada. Seda saab kindlaks teha kui torgata tikk sisse. Kui tikk väljub puhtana, on kiht küps. Küll aga võib jääda tiku külge šokolaadi, mis kihtide vahel, kuid ei tohiks jääda vedelat tainast. Küpsetasin igat kiht 7 minutit, aga kuna ahjud on erinevad, siis see aeg võib olla veidi pikem või lühem. Samuti peaks küpsetama veidi kõrgemal siinil kui tavaliselt, et põhi ära ei kõrbeks.