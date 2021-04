HEAD ISU! Tähista grillitud juustuvõileiva päeva! 

Iga aasta 12. aprillil võivad tõelised juustu- ja võileivafännid rõõmustada, sest just siis tähistatakse grillitud juustuvõileiva päeva. See komme on alguse saanud taas Ameerikast, kus seda lihtsat kõhutäidet on valmistatud juba saja aasta ringis.