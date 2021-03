TIPPKOKK: kibe tõde on see, et koroona röövib meilt maitse, kokad ja restoranid 

Rahvusvahelise haardega peakokk Andrei Shmakov on läbi löönud Venemaal – ta on Moskva uhkeima hotelli Metropol restorani Savva peakokk. Eestiga seob meest kaks äri: restoranid Love Mussels ja TarTar.

Shmakovi sotsiaalmeediapostitus Love Musselsi kohta muutus viraalseks ning palusime kokalt kommentaari. Saime aga siira ja ausa kirjelduse, mis tunne on tipptegijatel praeguste piirangute ajal. Siin see on.

Andrei Shmakov: „Pole teada, kas see on kellegi jaoks miski uudis, aga... Tänasest sulgesime Love Mussels restorani juba kolmandat korda.

Ma ei mõista, kuidas on võimalik teenida, just nimelt – teenida – kaasamüüdava toidu tingimustes? Praegu, nendes tingimustes? Kullerfirmad võtavad 25–30 protsenti, sellele lisanduvad veel maksud, rent, kommunaalmaksed ja palgafond…

Meie teine ​​koht TarTar köök + baar töötab, kuid see pole äri, rääkimata sissetulekust. See on nagu surnud inimese sõrmele kipsi panemine.

See aasta paneb meie tugevuse proovile, ent jõud hakkab lõppema. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata veel ühele probleemile: kokad lahkuvad erialalt ja see on täiesti tõsine asi, et terve armee aktiivseid ja entusiastlikke loovaid inimesi, oma ala professionaale ei naase pärast kriisi kööki. Uute koolitamiseks ja koolitamiseks kulub oi kui kaua. Kui kord kõik taas (nagunii ootamatult) avaneb, pole maailm enam endine. Pärast koroonat võib meid oodata hulk maitsetuid ja tasemele mittevastavaid retsepte ja puudus teenindavast personalist, rääkimata kokkadest. Tööstusharu, mille üle riik kunagi uhke oli, on languses ja usk imelisse tulevikku sulab iga valitsuse istungiga. See on kibe tõde restoranide kohta, härrased!