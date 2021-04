MAITSEV JA ILUS | Vaata ja õpi, kuidas lastega lihavõttetordile magusaid kaunistusi teha 

"Õhuline kohupiimane šarlottkook on meie pere lemmik. Kui lisada vahele veel marju, on ka magus ja hapu mõnusalt tasakaalus,“ ütleb Pohlatare Köögi perenaine Õnne Tikerpalu ja tuletab meelde, et pühade eel on paras aeg sügavkülmas inventuuri teha. „Siia sobib suurepäraselt veidi maasikatoormoosi ja peotäis külmutatud vaarikaid,“ usub 11 aastat tordimaailmas tegutsenud Õnne. Pühademeeleolu aga võiks koogile lisada laste enda voolitud kujukestega ja sestap õpetab ta samm-sammult, kuidas voolimisšokolaadist värvilisi jäneseid teha.