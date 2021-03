MARJAPUNAPÄEV! Täna naised puhkavad ja lasevad endale kooki, kala ning punast jooki serveerida 

Folkore.ee lisab, et maarjapäevaks tuli lõpetada talvised naistetööd kangaste kudumine ja ketramine. Olulised oli mitmed maagilise taustaga kombed ja riitused: põllule tuli viia koorem sõnnikut (see tagas mõjukuse ka järgmistele koormatele, põllu viljakuse ja kahjurite vähesuse), liigutati viljaseemet, kiiguti rehe all viljaõnne.

Peipsi looderannikul, aga ka Räpinas ja Piirissaarelgi on maarjapunapäev kalapyha. Kala tuleb nyyd jõkke kudema ja sel puhul syyakse suure pidulikkusega ära "perämäne vana haug". See on eelmise aasta kudemise ajal pyytud kõige suurem ja toredam havi, mis on soolatud ja kuivatatud. iisakus on sel päeval söödud ka haugimarjast keedetud suppi.