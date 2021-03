Toiduuudised VIDEO! UUS TREND TIKTOKIS | Unustage Dalgona, nüüd joovad kõik seda kohvijooki Toidutare , täna 14:36 Jaga: M

Tiktoki imelistest sügavustest on pärit uusim kohvijook, mis maailmas järjest järgijaid ja kiitjaid leiab. See on proffee, jook, kus proteiinikokteili sisse on kallatud üks annus (või kaks) espressot.