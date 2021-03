VIIMANE AEG MUNE OSTA! Miks tuleks lihavõteteks koksimiskraam just nüüd soetada? 

Seega, kuna lihavõteteni on alla kahe nädala, sea sammud poe poole enne, kuin kõik valged munad riiulitelt otsa saavad ja soeta munavanu juba täna. Kodus mane need jahedasse kohta, kas külmikusse või sahvrisse. Jälgi ainult, et munad läbi ei külmuks, see paneb koore pragunema.