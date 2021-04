LIHAVÕTTEMAIUS | Valge šokolaadiga pashakook 

Pashakook on sama rikkalik ja kreemine ning maitseb sama hästi kui pasha ise, kuid ei vaja spetsiaalset vormi. Kuigi niiske või vesise kohupiima võiks ikkagi sõelal kuivemaks nõrutada. Koogi peaks valmis tegema päev enne lauale panemist, et see jõuaks külmkapis korralikult tahkuda.