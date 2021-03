VORSTILETI KUUMARABANDUS | Tudengite uuring näitas, et poodide külmkapid kipuvad ohtlikult soojad olema 

Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlased käivitasid projekti toidu säilivusaja pikendamiseks. Esimeseks ülesandeks oli kaardistada kiiresti riknevate toiduainete säilitamise temperatuurid Tallinna poodides, tulevikus uuritakse olukorda ka kodustes külmkappides, on kirjas meediale saadetud teates.

Uuringutesse on haaratud TalTechi toidutehnoloogia tudengid, kes on praeguseks külastanud ligi 70 erinevat poodi ja mõõtnud 1000 kiiresti riknevate toitude külmletti ja -kapp, kasutades selleks toidu infrapuna termomeetrit.

Kuigi andmekogumine veel jätkub, on tänaseks tuvastatud, et oli 35 protsendi vorstide ja 20 protsendi salatite säilitustemperatuur üle lubatu. Keemia ja biotehnoloogia instituudi direktori Ivar Järvingu kinnitusel oli veel kriitilisem olukord piimalettides, kuid vähene mõõtmiste arv ei luba veel teha põhjapanevaid järeldusi. Ta lisas: „Üllatavalt hea oli olukord külmsuitsufileede säilitamisega, kus lubatud temperatuuri ületati vaid mõningatel juhtudel. Ilmselt on see seotud kõrgendatud tähelepanuga seoses aastataguse listeeriabakteri skandaali tõttu.“

Ivar Järvingu sõnul juhtus ka seda, et näiteks toorvorstide temperatuurinäit oli 12⁰C, lubatud vahemik on aga 0-4⁰C. Teadlane rõhutab, et kui toidu säilitustemperatuur on lubatust kõrgem, kaotab ka säilituskuupäev oma sisu, sest toode võib varem rikneda.

Toiduteaduste doktori Kristel Vene sõnul tagab toidu õigel temperatuuril säilitamine selle kvaliteedi ning meeldiva maitse. „Liiga soojal temperatuuril võivad hakata kasvama ka patogeensed bakterid, mis võivad seada ohtu inimese tervise. Lastel, rasedatel, eakamatel ning riskirühma kuuluvatel inimestel võib sellise toidu söömine tuua kaasa väga tõsise terviserikke."

TalTechi teadlased panevad kaupluste omanikele südamele, et nad kontrolliksid mitte ainult külmkapi ja külmleti temperatuuri, vaid ka toodete enda temperatuuri, mis võib oluliselt erineda seadme temperatuurist. „Meie uuring hõlmas vaid Tallinnas asuvaid kauplusi, kuid toidukaupluste omanikud üle Eesti peaksid oma külmlettide ja -kappide temperatuure ning toodete paigutust ja toodete hulka regulaarselt kontrollima. Oluline on, et kiiresti riknevaid toite hoitaks selles temperatuurivahemikus, mida tootja on soovitanud. Siis saavad Teie kliendid nautida meie tootjate pakutavaid maitsvaid toite,“ sõnas Ivar Järving.

Kristel Vene kohaselt võivad probleemiks lahtised külmaletid: „Selgus, et need hoiavad väga hästi temperatuuri. Kriitiliseks võib osutuda pigem külmkappide tehniline seisund. Küll aga on oluline see, kus tooted asuvad – mõnedel juhtudel võivad eespool olevatel toodetel olla temperatuur normist erinev.“