VÄRISE, VIIRUS | 10 viisi kuidas lihtsa soodsa koduse toiduga kurja haigust eemal hoida 

Kirju rooskapsa salat (Jaan Heinmaa)

D-vitamiin

Mitmed uuringud on tuvastanud, et kõrgem D-vitamiini sisaldus kehas aitab haigustele paremini vastu panna. Siinkohal tõuseb kasu kuumutamata kalaroogadest, sest seal on selle vitamiini sisaldus suurem. Muidugi kuumutatamata kala tähendab omakorda ka seda, et hügieeninõuded peavad olema hoolikalt täidetud.

Parim D-vitamiini allikas on rasvasem kala – lõhe, forell, makrell, kilu ja heeringas. Hea idee on kasutada tuunikalakonservi, eriti neid, mis on õlis.

Kuigi D-vitamiin on kuumutamise suhtes kartlik, on erinevates uuringutes selgunud, et mitte kõigis roogades. Pošeerimine, keetmine või ahjus madalal kuumusel hautamine on oluliselt D-vitamiini säästvam kui pannil praadimine. Oluline on, et toitu ei kuumutataks pikalt üle 100-kraadises kuumuses. Kõige kasulikum on hoida temperatuuri lüliajalisena ja alla 95 kraadi. Siis säilib D-vitamiini roas kõige rohkem. Klikka retseptil: Soolalõhe astelpajumarjadega

Väike rooskapsas on oma nime vääriliselt kaunis nagu lillenupp, seejuures suure C-vitamiini ja kiduainete sisaldusega, ning kergelt aurutatuna sobib suurepäraselt salatiks. Vaarikaäädikaga valmistatud kaste tasakaalustab kapsa mõrkjust ja annab salatile eriti hea maitsenüansi.