Veiseliha retseptid KIIRE JA TOEKAS PRAAD | Veisesteik seentega Pille Enden , täna 07:56

Veisesteik seentega Foto: Jaan Heinmaa

Kiireks ja toekaks õhtusöögiks sobib hästi üks mahlane veisesteik. Hea veiseliha valmistamise vältimatuks eelduseks on kvaliteetne tooraine ja praegu on steigivalik kauplustes pärsi korralik. Seened on mõnusaks lisandiks, mis liha täiendavad. Lisandiks sobivad nii šampinjonid kui austerservikud, aga viimaste eelis on tugevam seenemaitse. Juurde valmistada kartuli- või muud meelepärast köögiviljapüreed.