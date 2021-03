MAKARONIROAD: kuidas õpilaste lemmiktoite kodus teha + 7 maitsvat ja kiiret retsepti 

Õpilaste lemmiktoiduks on juba viiendat aastat makaroniroad, samuti on makaronid eelistatuim lisand praadide juures, selgus Baltic Restaurants Estonia ASi küsitlusest. Kuigi koolis ei saa käia, ei pea õpilased oma lemmikroogadest loobuma, arvab Õhtuleht ja soovitab lapsevanematel koduski pastapott sagedamini tulele panna. Ka on lapsel üksi kodus olles pastarooga lihtne soojendada. Pealegi tähistati üleeile rahvusvahelist koolitoidupäeva. Idee seda märtsi teisel neljapäeval korraldada sai alguse 2013. aastal Ameerika Ühendriikides.