ETTEVAATUST! Need neitsioliivõlid korjati poodidest, kuna ei vastanud nõuetele 

„Amet tuvastas, et ekstra-neitsioliiviõlidena müüdud Rainbow Classico ja Speroni vastasid analüütiliste näitajate poolest neitsioliiviõli kategooriale, mis on kvaliteediomadustelt madalam kategooria,“ ütles põllumajandus- ja toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhataja Kaija Uuskam.

Nõuetele mittevastavate oliiviõlide müük on praeguseks peatatud ja amet on müüjatele teinud kohustuseks tooted müügilt tagasi kutsuda. Inimesed saavad antud oliiviõlid viia tagasi poodi, kust need osteti.

„Kõige olulisem on, et tarbija ei saaks petta. Kuna tarbijatel on keeruline ise oliiviõlide kvaliteedil vahet teha, siis peame ühiselt koos teiste turuosalistega seisma hea, et oliiviõlipudelis sisalduks etiketil näidatud kvaliteediga toode.“