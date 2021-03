Kuidas teha ise idamaist za'atar'i? Lisaks lihtsad tomatikorvikesed 

Minu üks suuri lemmikuid on za'atar'i maitsestamata toorjuustule raputada, et sellega n-ö ürditoorjuustu teha. Värskelt küpsetatud ahjusooja leiva-saia-karaskiga on see i-me-li-ne. Ürtidest pungil maitseainesegu sobib hästi ka kõikvõimalikesse tomati baasil suppidesse, kastmetesse ja hautistesse ning marinaadidesse. Valge kala za'atar'i ja sidrunimahlaga on super maitsekombo ning samuti sobib za'atar hästi juurviljadega. Lisa seda näiteks koos oliiviõliga enne röstimist peedile-porgandile või raputa võis praetud värsketele kartulitele.