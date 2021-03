PEAKOKAD: äkki võiks vaktsineeritud lubada ühel hetkel restorani, teatrisse, kinno? 

Neljapäevast kehtima hakkavad koroonapiirangud sulgevad taas restoranid, mis tekitab peakokkade seas kahetisi tundeid: heameel, et viimaks konkreetsus ja teisalt küsimus: mis saab edasi? Kas äkki oleks abi sellest, vaktsineeritud lastaks vabamalt meelelahutust nautima?

Kõigil on jaks lihtsalt otsas, nendib Eesti peakokkade ühenduse juht Helen Vihtol. „Nagu keegi ilmekalt ütles, kaua sa seda koera saba saed. Kui on selgelt näha, et abi pole osalisest piirangust, siis jah täna ootused on: konkreetsus ja vastutuse võtmine.“