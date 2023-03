VIDEOEKSPERIMENT | Kuidas teha munavaba sefiiri... köögiviljast! Jah, see maitseb täpselt nagu päris!

Naistepäev pole tegelikult mõeldud lillede ja kommide kinkimiseks, vaid ajaloolise ebaõigluse tõttu allasurutud poole inimkonna õiguste teadvustamiseks. Kuid natuke head vegansefiiri kulub ära ka Rosa Luxemburgile, 8. märtsi liikumise algatajale.

Sel kevadel tahaks teha midagi ekstra erilist, mis samal ajal oleks traditsioonile ja siis tavatu. Täiesti taimsetest koostusosadest sefiir just seda ongi. Pesueht köögivili, sest kandev koostisosa on munavalge asemel kikerherne konservi vesi. See peaks rõõmustama nii allergikuid kui ka kalorikütte.