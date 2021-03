MÜSTILINE TOIDUAJALUGU | David Vseviov näitab, kui kaugele ulatuvad borši juured  

„Müstilise Venemaa“ kuulajatel, kellel Vene kööki puudutavaid saateid kuulates suu vett jooksma on hakanud, on nüüd hea võimalus pott tulele panna. Armastatud ajaloolane räägib, kuidas borši keeta ja kuidas paljude eestimaalaste lemmiksupp meile on jõudnud.

„Väga raske on öelda, kes esimese borši valmis keetis. Aga termin borštuli esimest korda supi kohta käibele võib-olla Peetri-eelsel ajal, kuskil 17. sajandil,“ ütleb David Vseviov.