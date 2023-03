SAMM-SAMMULT | Head Schwarzwaldi koogi päeva! Keerulise nimega maius valmib lihtsalt

Ragne Värk , täna 16:21 täna 16:21

Selle koogi puhul on tegemist Saksamaalt pärit maiusega, kus kakaoga maitsestatud biskviidikihtide vahel laiutavad kirsid ja vahukoor. Oma väljanägemise poolest sobib see küpsetis kindlasti mõneks pidulikumaks sündmuseks, aga tänu lihtsale valmistamiskäigule võid seda küpsetada mis tahes ajal. Inglise keeles on see kook paljudele tuttav ka kui Black Forest Cake.