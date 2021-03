Toiduuudised SUUR TEST: milline poehummus maitseb kõige paremini? Kristi Rebane, ajakiri Nipiraamat , täna 10:44 Jaga: M

GALERII

Proovime ära, milline poehummus maitseb kõige paremini! Foto: Nicholas Barbaros / Unsplash

Isetehtud hummus on maheda maitsega ja tänu seesamipastale õrnalt pähklise alatooniga. Ka meie poelettidel on lai valik hummuseid, nii kodumaistelt kui ka välismaa tootjatelt. Proovime järele, milline neist on kõige maitsvam!