SAMM-SAMMULT ÕPETUS: kodune seesamihalvaa pistaatsiapähklite, mandlite või šokolaadiga 

3. Suhkrusiirupi tegemiseks mõõda vesi ja suhkur potti ning kuumuta, kuni siirup jõuab 116 kraadini. Nirista siirup tahiini sekka ja sega hoogsalt 15−20 sekundit. NB! On kaks ohtu: üle segamine ja liiga aeglane tegutsemine. Seega sega massi vaid nii palju kui vaja ning tegutse kiiresti, et halvaa ei saaks liiga mure.

4. Lisa segule kiirelt lisand, jättes osa kaunistuseks. Pähklid sega halvaaga läbi, šokolaad sega ainult kergelt halvaasse, nii et see jätab kuumas massis sulades maiustusse marmorja mustri.

Foto: Kristi Rebane

Kui sul pole suhkrutermomeetrit!

Et maiusele õige tekstuur saada, on vaja, et suhkrusiirup oleks tahiiniga segades õige kuumusega – selleks on mugav kasutada suhkrutermomeetrit. Kui sul termomeetrit ei ole, saad suhkrusiirupi temperatuuri ka teisiti kindlaks teha.