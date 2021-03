ESIMESED KEVADISED AMPSUD! Vahtrad jooksevad ja tark leiab metsast väekat kraami 

Esimesed varakevadised soojad päevad on juba mõjunud viljastavalt ning uue eluringi loodusannid on valmimas - nagu näiteks vahtramahl või ürdilibled.

Just praegusel koroonakevadel on need esimesed loodusannid väga olulised, kuna aitavad organismi turgutada vajalike vitamiinide ja mineraalainetega. Loe edasi, kuidas neid leida, koguda ja mida silmas pidada!