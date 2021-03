Toiduuudised OHOO! Taimsed road on rikkalik kõhutäide, mitte hunnik õnnetust + 5 retsepti! Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna 10:30 Jaga: M

Foto: Kai Kodasma

Paar toorest köögiviljaviilu taldrikuserval või kokku pandud kurk, tomat ja salatileht? Oh ei, need ajad, kui taimetoit vaid seda tähendas, on ammu möödas.