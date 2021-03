Põnevaid fakte piimast: miks ta on valge, miks tekib kile? 

Seda kõike põhjustavad piimavalgud, tänu millele on meil peale piima olemas juust, kohupiim ja kodujuust. 80% piimavalkudest on kaseiin, mis koos piimarasvaga kingibki vedelikule valge värvi ja joojale toredad piimavuntsid.

Miks mõnikord läheb piim kuumutamisel kokku? See juhtub siis, kui piim on hapnemise piiril. Põhja-Eesti kõnepruugi järgi on ta siis tilgastanud, lõunaeestlase jaoks müre ja mõnes muus piirkonnas kilastunud, kuigi võib välimuselt olla veel igati rõõsa. Tilgastanud piima kuumutamine, eriti koos soolaga, tekitab piimavalkude kiire kalgendumise ja nii ta kokku lähebki.