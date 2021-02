Küpsetised EVELIN ILVESE PAASTUKÖÖK | Vapustavad vapustusvabad kaerakäkid Evelin Ilves , täna 07:28 Jaga: M

Vapustavad vapustusvabad kaerakäkid Foto: Evelin Ilves

Täna jagan teiega üht patuvaba maiust, mida on mõnus nii mõtlejatel kui siia-sinna rähklejatel aeg-ajalt põske pista. Selle retsepti algne idee pärineb minu tütrelt Kadri Keiult, kes omakorda sai kunagi inspiratsiooni Jänku-Jussilt. Siin see on: