Manona Paris: milleks seda paastu veel vaja on 

Miks tänavu nii paljud inimesed peavad 17. veebruarist 4. aprillini vältavat suurt paastu? Ja miks ka mina talun seda juba teist nädalat?

Eriti arvestades esimeste paastupäevade jõuetushooge ja peavalusid, mille kõrvalt tuli harjuda pea igaks söögikorraks endale eraldi toitu tegema. Ja koolivaheaja tõttu veel 125aastase maakodu väga piiratud tingimustes.

Ehk seetõttu, et tegu pole nälgimisega ja et toiduratsioonide piiramisest olulisemgi on end vaimselt puhastada. Meil kõigil on seljataga juba ligi aasta koroonat.

Kindlasti ei ole see paast iludieet. Kahtlen sügavalt, kas kaal üldse langeb.