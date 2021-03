Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 1.–7. märts: kuidas lihtsalt ja maitsvalt rohkem köögivilju süüa Jane Maastik, toitumisnõustaja , täna 08:28 Jaga: M

Rohkem köögivilju! Foto: Unsplash

Eestlased söövad rohkelt liharoogasid ja seetõttu on meie toidulaual köögiviljatoite liiga vähe. Köögiviljade osakaalu suurendada on lihtne: lisada menüüsse rohkelt hautatud või värskeid salateid, suurendada retseptides köögivilja kogust või asendada päevas üks toidukord taimsega. Köögiviljadest valmistatud toidud on maitsvad ja tervislikud.