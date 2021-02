VEGANINA ÜMBER MAAILMA | Kuidas kujunes Indiast taimetoitlaste paradiis? Lisaks soojendav aloo tikki retsept!  

Mõeldes Indiale, tulevad silme ette lõputud vürtside ja maitsetaimede mäed, mis annavad igale toidule väga palju maitset ja särtsu juurde. Ajalooliselt on taimsetel toiduainetel olnud Indias väga suur mõju. Kohalik kliima soodustab erinevate teraviljade, puuviljade, köögiviljade ja kaunviljade kasvatamist aasta ringi. Liha- ja piimatooted on alati olnud pigem luksus, mida lubati endale ainult väga erilistel hetkedel. Seetõttu on täna India köögis tuhandeid vegantoite.

Indias on enim levinud usund hinduism, kuid oluline roll on ka islamil. Esimesed viited taimetoitlusele pärinevad 6. sajandist eKr, kui Indias hakkas levima Sramana õpetus, mis on väga tugevalt seotud veedadega ja mõjutanud ka budismi arengut. Sramana põhitõeks oli askeetlik lihtne elu, kus loobutakse maapealsetest lõbudest ja elatakse vägivallatut elu, et ennast spirituaalselt arendada. Taimetoitlusest sai oluline osa vägivallatu elu elamiseks.

2. sajandil eKr hakkas levima Gita (Bhagavad gita) õpetus, mis on ka tänasel päeval hinduismi alustalaks. Gita on 700-värsiline õpetus, mis lisaks paljule muule kirjeldab kõike maailmas toimuvat kolme kategooria abil: Sattva, Rajas ja Tamas. Gita teadvustab, et iga inimese iseloomus on olemas Sattva (tasakaalukus, harmoonia), Rajas (kirg, isekus) ja Tamas (kaos, õelus). Õpetuse järgi ei ole olemas üdini head või halba inimest ja sellepärast on oluline jälgida, millist osa endast sa toidad.

Ka toit on jagatud samade põhimõtete järgi ja iga kategooria omab kindlat tähendust ja eesmärki. Ideaalis peaks inimene pürgima Sattva poole ja selleks tuleb jälgida ka oma toitumist. Kõik mahlased, maitsekad ja mahedad toidud, mis parandavad tervist, toetavad Sattvat. Sinna alla kuuluvad kõik taimsed toidud. Liha loetakse Gita õpetuse järgi ebapuhtaks toiduks, mis toidab pigem Rajasi ja Tamasi, ning seetõttu peaks seda ka vältima.

Järgmised suuremad muutused jõudsid Indiasse keskajal, kui tihe kaubandus tõi Indiasse teekasvatused ja mitmeid mõjutusi Kesk-Aasia köögist. 15. sajandil mõjutas India kööki tugevasti Suurmogulite riik ja Pärsia kultuuriruum. Sel perioodil jõudsid Indiasse ka samosad ja kebab, mida täna peetakse eelkõige just India toitudeks . Mitmed juur- ja köögiviljad (kartul, bataat, tomat, kõrvits) ja ka tšillid jõudsid Indiasse läbi Inglise kaubanduse.

Paast ja India köök