HEAD TŠILLIPÄEVA! Esimene chilli con carne pärineb legendi kohaselt nunna nägemustest 

Täna on veidrate tähtpäevade kalendris rahvusvaheline chili con carne´i päev – see on roog, mis ühendab endas Hispaania, Mehhiko ja Ühendriikide kokakunsti parimad pooled.

Ehk ohtralt särtsuvaid tšillisid, krehvtist küüslauku, tummist lihakastet ja selle leevendamiseks veidi riisi. Ent ka lihata saab väga hea pajatäie chili sin carne´t valmis meisterdada.

Sellel rool on kirju ajalugu, kus väga palju erinevaid hoovuseid.

Üks pöörasematest seletustest pajatab Hispaania nunnast õde Maria Agredast,