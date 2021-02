VEINIVILLA PERENAINE SOOVITAB: proovi peolauas serveerida kilu kõrvale õunajooki ja sa üllatud! 

Selle on ära tabanud ka veinimeistrid. “Ma julgen öelda, et pea kõigil Eesti Väikepruulijate Liidu veinitootjatel on valikus ka mullijooke. Mull annab pidulikkust, sellist jooki ei valata plasttopsi, vaid ikka ilusasse klaasi ja hakkabki juba tähtpäeva meeleolu tekkima.”



Tiina Kuuleri sõnul saab mullijooki suurepäraselt kasutada ka söögikõrvaseks. “Kui me räägime traditsioonilisest kiluleivast, siis klassikalise veinipaaritamise mõttes seal head kaaslast pole. Vürtsikilu on intensiivse ja soolase maitsega,” tõdeb Tiina tõika, et iga jook selle allaloputamiseks ei sobi. Küll aga passivad Tiina hinnangul kilu kõrvale suurepäraselt hapukamad mullijoogid. “Õunasiider või rabarberi vahuvein, miks mitte ka tikri,” toob ta näiteks. “Tegu peaks olema kuiva või poolkuiva joogiga.”



Kihisevaid jooke annab kombineerida ka pearoogadega. “Seaprae ja kartulite kõrvale soovitan taas õunasiidrit või siis õuna-ebaküdoonia vahujooki. Rasvase liha juurde on kõrgema happega jook hea täiendus,” selgitab Tiina.



Kui tegu on punasema liha, näiteks veise või pardiga, olgu ka jook punane. “Meie väiketootjatel on mustsõstra, vaarika, isegi viinamarjaga vahuveine,” julgustab veinitundja tootjate sortimendist ringi vaatama.



Kui keegi tahab aga mullijooki nautida magustoidu kõrvale, võiks proovida mõnd jääveini- või siidrit. Ka neid, nõudlikumaid, keerulisemalt ning kauem valmivaid jooke leidub meie oma kohalike tegijate valikus. “Jäävein ja -siider on suurepärased dessertide kaaslased. Kui kellegi need joogid veel avastama, siis soovitan proovida,” ütleb Tiina. Vahujoogid maitsevad kõige paremini kergelt jahutatuna. “Joogi temperatuur võiks olla vahemikus 5-8 kraadi.”



Kui aga alkohol on üldse vastukarva, siis kihiseva joogi võib klaasi sellegipoolest valada. “Kui on naturaalsest toorainest ilusa peenikese mulliga alkoholivaba vahujook, siis see või maitselt tunduda nii “päris”, et petab lausa ära. Vabariigi sünnipäev on väärikas tähtsündmus, mil meie, väiketootjad, soovime kõigile kaasmaalastele mõistlikku ja meeleolukat pidutsemist ning mida rohkem on laual meie oma kodumaist kraami, seda suurem on kingitus Eesti toidu- ja joogitootjatele,” rõhutab Tiina Kuuler.