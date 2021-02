TEENETEMÄRK 2021 | Tippkokk Roman Zaštšerinski: see teenetemärk tulnuks anda mu meeskonnale, eriti abikaasale ja vennale  

Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud Roman Zaštšerinski sai kantselei seletuskirja järgi tunnustuse Eesti toidukultuuri edendamise eest. Restoranide Moon, Mantel ja Korsten, Kolm Sibulat ning Moon Deli juht Roman aga möönab, et vaadates teisi sama autasu saajaid, on ta väga üllatunud. Ja siiralt rõõmus.

Koroonaajastul pidada kõrgklassi restorani pole just lihtne. Et muutuvate oludega kohanduda, asutasid Zaštšerinskid Moon Deli, mis toimetab lihtsaid, kvaliteetseid ja maitsvaid tippklassi hõrgutisi klientideni. „Täna võin öelda, et see päästis meid. Pool meie käibest tuleb Delist. Sellega on palju tööd, ent see tasus end ära,“ teatab Roman rõõmsalt.