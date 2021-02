TUNNE OMA TEED | Taimetark Maret Allikas: hea tee võib üle 20 tõmmise anda, muutudes järjest paremaks (loe nippe, kuidas!) 

Üleskutsed “lähme teed jooma!” ja “teeme teed!” võivad nii Eestis kui ka üle maailma, kus see kuum jook au sees on, väga erinevaid asju tähendada. Näiteks võidakse sulle pakkuda oolongit, valget-, musta- või taimeteed, aga võib-olla on hoopis moosile kuum vesi peale kallatud, mis on minu tore lapsepõlvemälestus, ütleb meditatiivsest teejoomisest lugupidav Maret Allikas, kes tegeleb Eesti tipprestoranide maitsetaimedega varustamisega.