Kodukirja köögiuudised märtsis 

Foto: kalatoidud.ee

Sööme rohkem kala!

Kõlava nimega kampaania on ellu kutsutud maaeluministeeriumi poolt, et isutada meid rohkem kala sööma, nii nagu meil vana mererahvana, on see ka varem kombeks olnud. Eestis on suurepärane võimalus nautida paljusid kalaliike ning saada seeläbi rohkelt valke, vitamiine, mineraalaineid ja kasulikke rasvu. Põnevaid retsepte leiab aadressilt kalatoidud.ee ning sinna saab ka ise oma lemmikretsepte saata.

Foto: wikimedia.org

Skrei – hõrgutis Norrast

Nüüd on õige aeg kalakaupmeestelt skreid küsida. Skrei on Barentsi meres kasvanud tursk, mis suguküpseks saades siirdub Põhja-Norra rannikufjordidesse kudema ja peab sinna jõudmiseks ujuma pea 1000 km. Nii pikk teekond tagab eriliselt pringi, hästi vormi hoidva liha, korraliku toiteväärtuse ja eriti puhta maitse. Skreipüügi hooaeg on lühike, vaid jaanuarist aprillini. Skreid on peetud maailma parimaks tursaks ja see hooajaline delikatess on hinnatud kogu Euroopas. Hõrgutiseks peetakse ka praetud tursakeelt.

Foto: tasteofhome.com

KÖÖGINIPP

Pitsalõikur pole mõeldud ainult pitsa tükeldamiseks, vaid sellega on ka maitserohelist, isegi pehmemaid lehti, oluliselt lihtsam hakkida kui noaga. Edasi-tagasi rullides saab ürdid just nii peeneks, nagu vaja.

Foto: Saaremaa Piimatööstus