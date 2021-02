Toiduuudised Tähista Eesti Vabariigi sünnipäeva! Ragne Värk , täna 06:00 Jaga: M

Foto: Ragne Värk

Vabariigi aastapäeva pidulaud kaetakse igas peres omal moel. Kes küpsetab perele odrajahukaraskit, kes meisterdab sõira ja heeringarulle. Ka sügisel korjatud seentest valmistatud metsaseenesalat või vana hea kartulisalat on kindlasti imehea mõte!Olgu muude roogadega kuidas on, üks on kindel: maitsvad rukkileivapõhjal kiluampsud on sel päeval lausa kohustuslikud!