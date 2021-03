Salati retseptid ARGINE VITAMIINIPOMM | Hapukapsa coleslaw Pille Enden , täna 07:52 Jaga: M

Hapukapsa coleslaw Foto: Jaan Heinmaa

Coleslaw kui tuntud kapsa-porgandisalat saab veelgi väge ja maitset, kui sellesse panna ka hapukapsast, on see ju hea vitamiiniallikas. Hapukapsas võiks olla pigem vähem hapu ja krõmpsum. Coleslaw on hea lisand prae kõrvale, aga ka sobiv kergeks eelroaks. Kergema salati saab siis, kui panna majoneesi asemel kastmesse head oliiviõli.