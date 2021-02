HIILGUS MISSUGUNE! Tallinnas müüs kohvik vastlate ajal 500 kullapuruga kaetud kuklit 

„Meil on kuldsed kliendid, kes on väärt kuldseid kukleid,“ muheleb Kalamajas asuva kohvik Sesoon peakokk Maia Smõslova. Kullapuruga kuklid olid kohviku kuum kaup viimased kuu aega, nõudluse tipp saabus vastlapäeval, mil müüdi maha 500 saiakest!

Kullaprooviga on ka Maia Smõlova teised tooted. „Meile meeldib kuld ja me ei häbene seda kasutada,“ teatab ta rõõmsalt ja ütleb, et saadaval on juba kullakarvalised sinimustvalged tordid ja koogid – ikka järgmisteks pühadeks ehk vabariigi aastapäevaks nädala pärast.