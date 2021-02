LAPSEPÕLVE VASTLASUPP! Vaata nostalgiagaleriid ajast, mil hernesupp maksis 40 kopikat 

Ilmselt ei ole üllatus, et hernesupp on kõige populaarsem just vastlaperioodil, kuid Salvesti turundus- ja tootearendusjuht Kristel Vilipuu sõnul kuulub see purgisuppide esikümnesse ka ülejäänud aasta vältel. “2020. aastal läks Salvestist teele pool miljonit purki hernesuppi. Muidugi on põhiliseks ajaks just veebruar, kus vaheldumisi kuklitega süüakse ära hernesuppi pea 3 korda enam kui madalhooajal, kuid suppide esikümnesse mahub olenemata hooajast hernesupp igal juhul."