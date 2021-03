Nädala kook MIDAGI HEAD ARGIPÄEVA | Külmutatud marjad sooja šokolaadikastmega Tiina Lebane , täna 06:42 Jaga: M

Millal siis veel kui keset talve on aeg külmutatud marjavarud üle vaadata ja nendega maiustama asuda. Selle ülimalt lihtsa magustoiduga esinedes võid olla kindel, et kevadeks on sügavkülma marjasahtlid tühjad. Muide, ka suvel saad sama maiust valmistada: lihtsalt hoia marju kandikul ühe kihina umbes tunnike sügavkülmas.