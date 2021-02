Küpsetised PÄRIS PATUNE KOOK | Šokolaadikeeks küpsiste ja mandlijahuga Tiina Lebane , täna 10:03 Jaga: M

Šokolaadikeeks küpsiste ja mandlijahuga Foto: Jaan Heinmaa

No see on päris patune kook! Aga õnneks piisab magusaisu rahuldamiseks ka väikesest tükist. Küpsisepuru ja jämeda teraga mandlijahu teevad koostise teistmoodi mõnusalt muredaks. Paku juurde marju, nii värskeid kui ka sügavkülmast, sest mahlased hapukad marjad ja tummine magus šokolaad on suurepärane paar.