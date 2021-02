Taimetoidu retseptid MÕNUS SUUPISTE | Kaalikakangid sinepi ja juustuga Pille Enden , täna 07:12 Jaga: M

Kaalikakangid sinepi ja juustuga Foto: Jaan Heinmaa

Kaalikas on meil ilmselgelt alakasutatud juurvili. Ometi on temas rohkelt C-vitamiini isegi veel kevadel ja see säilib ka kuumtöötlemisel. Meest ja sinepist maitset saanud kaalikakangid võivad positiivselt üllatada ka selle juurika mittesööjat. Kangid sobivad nii lisandiks kui suupisteks. Kes mee vängust pelgab, võib selle asemel maitseks panna agaavi- või vahtra- või mõnd muud naturaalset siirupit.