KUUM KAUP AASTAPÄEVAL | Kilu-peedirullid vutimunaga Pille Enden , täna 08:54

Kilu-peedirullid vutimunaga Foto: Jaan Heinmaa

Kiluvõileivad on veebruaris vabariigi aastapäeva paiku kuum kaup, kuid vahelduseks võiks kilud koos peedi ja vutimunadega rulli keerata. Peet, tillimajonees ja vutimunad mahendavad oluliselt kilu soolasust ja on kokku üks hea soolakas amps. Rulli võib serveerida ka röstitud leivaviilul. Lihtsam on rulle valmistada poes müüdavatest kilufileedest, aga maitsvam tuleb siiski ise puhastatud hästi laagerdunud kiludest. Kas kilud on laagerdunud, saab välja selgitada nii, et loksutada kilukarpi ja kui loksumist on kuulda, siis on ka kilud parajalt pehmed.