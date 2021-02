Toiduuudised SAADA OMA VASTLAKUKLI PILT! Vaata Toidutare kukligaleriid, täieneb pidevalt! Toimetas Manona Paris , täna 17:08 Jaga: M

GALERII

Kollaaž Foto: 3xerakogu

Tänavu on eriti popp ise kodus vastlakukleid teha. Miks? Sest see on lihtne, soodne ja uskumatult maitsev. Toidutare kutsub üles: jaga oma kokakunsti ka ilmarahvaga ja SAADA meile kuklipilt.