Soolane vastlakukkel: moosi asendab munavõi ja vahukoort toorjuust suitsukalaga  

„Kui käis pidev kaklus, et ainult vahukoorega on hea ja et ainult moosiga on hea, siis ma otsustasin hoopis soolase täidisega vastlakuklit proovida. See on palju ägedam,“ ütleb Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol ja jagab oma üllatavat retsepti ka Toidutare lugejatega.

„Mulle endale magus kukkel üldse ei maitse,“ tunnistab Helen. Oma töötubades on ta teisigi soolase kukli usku pööranud, sest miks muidu on äsjastel kuklikoolitustel soolane magusale korduvalt üks null teinud.

Punase kala ja värskete maitsete fännina käib tema lemmikkuklitesse moosi või martsipani asemel munavõi ning vahukoort asendab toorjuustukreem külmsuitsuforelli või lõhega.